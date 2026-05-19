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19.05.2026 14:15:36

Anleihe: SGKB nimmt 140 Mio Fr. zu 0,75% bis 2029 auf

Zürich (awp) - Die St. Galler Kantonalbank AG hat in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen emittiert: 

Betrag:          140 Mio Fr.
Coupon:          0,75%
Emissionspreis:  100,132%
Laufzeit:        3 Jahre, bis 12.06.2029
Liberierung:     12.06.2026
Yield to Mat.:   0,7053%
Spread (MS):     +34 BP
Spread (Govt):   +41 BP
ISIN:            CH1567846147
Issuer Rating:   Aa2 (Moody's)
Kotierung:       SIX., ab 11.06.2026

dm/cf

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