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19.05.2026 14:15:36
Anleihe: SGKB nimmt 140 Mio Fr. zu 0,75% bis 2029 auf
Zürich (awp) - Die St. Galler Kantonalbank AG hat in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen emittiert:
Betrag: 140 Mio Fr. Coupon: 0,75% Emissionspreis: 100,132% Laufzeit: 3 Jahre, bis 12.06.2029 Liberierung: 12.06.2026 Yield to Mat.: 0,7053% Spread (MS): +34 BP Spread (Govt): +41 BP ISIN: CH1567846147 Issuer Rating: Aa2 (Moody's) Kotierung: SIX., ab 11.06.2026
dm/cf
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