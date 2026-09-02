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02.09.2026 11:36:36
Anleihe: SFS nimmt 250 Mio Fr. bis 2033 auf
Zürich (awp) - Die SFS Group begibt unter Federführung der ZKB und UBS eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 250 Mio Fr. Coupon: 1,2% Emissionspreis: 100,267% Laufzeit: 7 Jahre, bis 30.09.2033 Liberierung: 30.09.2026 Yield to Mat.: 1,160% Spread (MS): +60,0 BP Spread (Gov.): +83,2 BP ISIN: CH1581468233 Issuer Rating: A-/A-/BBB+ (ZKB/fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 29.09.2026
dm/cg
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