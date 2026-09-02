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02.09.2026 11:36:36

Anleihe: SFS nimmt 250 Mio Fr. bis 2033 auf

Zürich (awp) - Die SFS Group begibt unter Federführung der ZKB und UBS eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          250 Mio Fr. 
Coupon:          1,2% 
Emissionspreis:  100,267%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 30.09.2033
Liberierung:     30.09.2026
Yield to Mat.:   1,160%
Spread (MS):     +60,0 BP
Spread (Gov.):   +83,2 BP
ISIN:            CH1581468233
Issuer Rating:   A-/A-/BBB+ (ZKB/fedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 29.09.2026

dm/cg

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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