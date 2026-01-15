|
Anleihe: Scotiabank Chile nimmt 100 Mio Fr. für sechs Jahre auf
Zürich (awp) - Die Scotiabank Chile emittiert unter Federführung von UBS und Bank of Nova Scotia (London Branch) eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,210% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 05.02.2032 Liberierung: 05.02.2026 Spread (MS): +87 BP Spread (Govt.): +106 BP ISIN: CH1512676995 Rating: A/A+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 03.02.2026
