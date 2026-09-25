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25.09.2026 11:03:37
Anleihe: Schwyzer Kantonalbank nimmt 150 Mio Franken für 9 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) emittiert in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3% Emissionspreis: 100,296% Laufzeit: 9 Jahre, bis 08.10.2035 Liberierung: 08.10.2026 Yield to Mat.: 1,265% Spread (MS): +42 BP Spread (Govt.): +66,9 BP ISIN: CH1610296829 Rating: AA+/AAA (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 07.10.2026
ra/
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