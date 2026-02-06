|
06.02.2026 11:24:36
Anleihe: Schwyzer Kantonalbank nimmt 150 Mio Franken für 7 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) emittiert in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,750% Emissionspreis: 100,324% Laufzeit: 7 Jahre, bis 18.02.2033 Liberierung: 19.02.2026 Yield to Mat.: 0,702% Spread (MS): +35 BP Spread (Govt.): +56 BP ISIN: CH1531704422 Rating: AA+/AAA (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 18.02.2026
pre
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen und Bitcoin-Verfall belasten: SMI im Minus -- DAX schwankt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt gibt am Freitag ab. Der deutsche Leitindex kann sich vor dem Wochenende nicht zwischen Gewinn- und Verlustzone entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.