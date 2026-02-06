Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.02.2026 
06.02.2026 11:24:36

Anleihe: Schwyzer Kantonalbank nimmt 150 Mio Franken für 7 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) emittiert in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,750%
Emissionspreis:  100,324%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 18.02.2033
Liberierung:     19.02.2026
Yield to Mat.:   0,702%
Spread (MS):     +35 BP
Spread (Govt.):  +56 BP
ISIN:            CH1531704422
Rating:          AA+/AAA (S&P/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 18.02.2026

