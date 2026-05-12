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12.05.2026 12:00:39

Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen 1,086 Mrd Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung der Basler Kantonalbank und der Bank Cler als Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) sowie Raiffeisen und UBS drei neue und stockt eine bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf: 

1. Tranche Neu S. 788
Betrag:           482 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,625%
Emissionspreis:   100,283%
Laufzeit:         3 Jahre 61 Tage, bis 27.07.2029
Liberierung:      26.05.2026
Yield to Mat.:    0,535%
Spread (MS):      +25 BP
Spread (Govt.):   +33,1 BP
ISIN:             CH1552014370          
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 22.05.2026

2. Tranche Aufstockung S. 778 
Betrag:           203 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  548 Mio Fr.
Coupon:           0,5%
Emissionspreis:   99,318%
Laufzeit:         4 Jahre 322 Tage, bis 18.04.2031
Liberierung:      26.05.2026
Yield to Mat.:    0,642%
Spread (MS):      +26 BP
Spread (Govt.):   +36,9 BP
ISIN prov:        CH1552014388
ISIN:             CH1499437213
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 22.05.2026

3. Tranche Aufstockung S. 780
Betrag:          251 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 451 Mio Fr.
Coupon:          0,875%
Emissionspreis:  99,453%
Laufzeit:        9 Jahre 343 Tage, bis 09.05.2036
Liberierung:     26.05.2026
Yield to Mat.:   0,933%
Spread (MS):     +33 BP
Spread (Govt.):  +50,5 BP
ISIN prov:       CH1552014396
ISIN:            CH1495868031
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 22.05.2026

4. Tranche Neu S. 789
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,25%
Emissionspreis:  101,296%
Laufzeit:        26 Jahre 357 Tage, bis 23.05.2053
Liberierung:     26.05.2026
Yield to Mat.:   1,194%
Spread (MS):     +33 BP
Spread (Govt.):  +56,5 BP
ISIN:            CH1552014404
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 22.05.2026

sta/ra

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