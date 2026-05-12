Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen 1,086 Mrd Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung der Basler Kantonalbank und der Bank Cler als Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) sowie Raiffeisen und UBS drei neue und stockt eine bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Neu S. 788 Betrag: 482 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,625% Emissionspreis: 100,283% Laufzeit: 3 Jahre 61 Tage, bis 27.07.2029 Liberierung: 26.05.2026 Yield to Mat.: 0,535% Spread (MS): +25 BP Spread (Govt.): +33,1 BP ISIN: CH1552014370 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 22.05.2026 2. Tranche Aufstockung S. 778 Betrag: 203 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 548 Mio Fr. Coupon: 0,5% Emissionspreis: 99,318% Laufzeit: 4 Jahre 322 Tage, bis 18.04.2031 Liberierung: 26.05.2026 Yield to Mat.: 0,642% Spread (MS): +26 BP Spread (Govt.): +36,9 BP ISIN prov: CH1552014388 ISIN: CH1499437213 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 22.05.2026 3. Tranche Aufstockung S. 780 Betrag: 251 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 451 Mio Fr. Coupon: 0,875% Emissionspreis: 99,453% Laufzeit: 9 Jahre 343 Tage, bis 09.05.2036 Liberierung: 26.05.2026 Yield to Mat.: 0,933% Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +50,5 BP ISIN prov: CH1552014396 ISIN: CH1495868031 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 22.05.2026 4. Tranche Neu S. 789 Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,25% Emissionspreis: 101,296% Laufzeit: 26 Jahre 357 Tage, bis 23.05.2053 Liberierung: 26.05.2026 Yield to Mat.: 1,194% Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +56,5 BP ISIN: CH1552014404 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 22.05.2026

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