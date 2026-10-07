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07.10.2026 11:30:36
Anleihe: Schaffhauser KB nimmt 160 Mio Fr. für 5 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Schaffhauser Kantonalbank (SHKB) begibt zusammen mit ZKB und J. Safra Sarasin eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 160 Mio Fr. Coupon: 1,05% Emissionspreis: 100,194% Laufzeit: 5 Jahre, bis 28.10.2031 Liberierung: 28.10.2026 Yield to Mat.: 1,01% Spread (MS): +43,0 BP Spread (Govt.): +65,0 BP ISIN: CH1606711534 Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 27.10.2026
uh/cf
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