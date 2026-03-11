Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.03.2026 07:18:36

Anleihe: Sandoz nimmt mit 2 Tranchen 550 Mio Fr. auf

(Meldung vom Vortag mit Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Sandoz emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Deutscher Bank und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:          275 Mio Fr.
Coupon:          1,1875%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        6 Jahre, bis 15.04.2032
Liberierung:     15.04.2026
Spread (MS):     +83 BP
Spread (Govt.):  +92 BP
ISIN:            CH1543592732
Rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 13.04.2026

2. Tranche
Betrag:          275 Mio Fr.
Coupon:          1,55%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 15.04.2036
Liberierung:     15.04.2026
Spread (MS):     +98 BP
Spread (Govt.):  +115 BP
ISIN:            CH1543592740
Rating:          BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 13.04.2026

Die Erlöse aus der Anleiheemission werden laut einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter die Refinanzierung fälliger Schulden. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass die Laufzeit eines Multiwährungs-Darlehens (RCF) um ein Jahr bis März 2031 verlängert worden sei. Insgesamt verfüge das Unternehmen damit über beträchtlichen finanziellen Spielraum. Zudem werde erwartet, dass mit diesen Transaktionen der jährliche Zinssatz von Sandoz auf die Bruttoverschuldung unter 4 Prozent bleibe und die Laufzeit der Schulden bis 2036 verlängert werde.

uh/rw/cg

