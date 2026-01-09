Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 14:21:36

Anleihe: Royal Bank of Canada nimmt 150 Mio Fr. bis 2033 auf

Royal Bank of Canada
135.57 CHF -0.35%
Zürich (awp) - Die Royal Bank of Canada begibt unter der Federführung der UBS und der RBC Europe eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr.
Coupon:          1,0875%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 02.02.2033
Liberierung:     05.02.2026
Yield to mat.:   1,0875%
Spread (MS):     +70 BP
Spread (Govt.):  +92 BP
ISIN:            CH1512676953
Rating:          Aa1/AA-/AA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 29.01.2026

