Royal Bank of Canada Aktie 699232 / CA7800871021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
09.01.2026 14:21:36
Anleihe: Royal Bank of Canada nimmt 150 Mio Fr. bis 2033 auf
Royal Bank of Canada
135.57 CHF -0.35%
Zürich (awp) - Die Royal Bank of Canada begibt unter der Federführung der UBS und der RBC Europe eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,0875% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 02.02.2033 Liberierung: 05.02.2026 Yield to mat.: 1,0875% Spread (MS): +70 BP Spread (Govt.): +92 BP ISIN: CH1512676953 Rating: Aa1/AA-/AA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 29.01.2026
cf/
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktdaten: SMI stabil -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt vor dem Wochenende auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. An den Märkten in Fernost wurden am Freitag Gewinne verbucht.