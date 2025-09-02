|
02.09.2025 14:36:36
Anleihe: Republik Österreich emittiert Greenbond über 100 Mio Franken bis 2032
Zürich (awp) - Die Republik Österreich emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse) eine Greenbond-Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,5175% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 22.09.2032 Liberierung: 22.09.2025 Spread (MS): +20 BP Spread (Govt.): +37 BP ISIN: CH1450810226 Rating: Aa1/AA+/AA/AAA/AA+ (Moody's/S&P/Fitch/DBRS/Scope) Instr. Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 19.09.2025
pre
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Dienstag mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}