02.09.2025 14:36:36

Anleihe: Republik Österreich emittiert Greenbond über 100 Mio Franken bis 2032

Zürich (awp) - Die Republik Österreich emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse) eine Greenbond-Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,5175%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 22.09.2032
Liberierung:     22.09.2025
Spread (MS):     +20 BP
Spread (Govt.):  +37 BP
ISIN:            CH1450810226
Rating:          Aa1/AA+/AA/AAA/AA+ (Moody's/S&P/Fitch/DBRS/Scope)
Instr. Rating:   AA+ (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 19.09.2025

