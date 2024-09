Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit Triopack total 643 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizer Kantonalbanken stockt unter Führung der Kantonalbanken zwei bestehende Anleihen auf und emittiert eine neue zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Aufstockung S. 582 Betrag: 289 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 955 Mio Fr. Coupon: 1,3% Emissionspreis: 101,50% Laufzeit: 4,26 Jahre, bis 27.12.2028 Liberierung: 23.09.2024 Yield to Mat.: 0,939% Spread (MS): +29 BP Valor: CH1306117107 Valor prov.: CH1373904445 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.09.2024 2. Tranche Aufstockung S. 592 Betrag: 220 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 614 Mio Fr. Coupon: 1,45% Emissionspreis: 103,647% Laufzeit: 9,21 Jahre, bis 07.12.2033 Liberierung: 23.09.2024 Yield to Mat.: 1,033% Spread (MS): +28 BP Valor: CH1319968686 Valor prov.: CH1373904452 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.09.2024 3.Tranche neu S. 598 Betrag: 134 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,07% Emissionspreis: 100,111% Laufzeit: 15,44 Jahre, bis 01.03.2040 Liberierung: 23.09.2024 Yield to Mat.: 1,062% Spread (MS): +22 BP Valor: CH1373904460 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.09.2024