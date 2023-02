Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit Triopack 860 Millionen Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale schweizerischer Kantonalbanken begibt unter der Federführung der Kantonalbanken eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S.553 Betrag: 217 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 540 Mio Fr. Coupon: 1,5% Emissionspreis: 97,518% Laufzeit: 6,78 Jahre, bis 17.12.2029 Liberierung: 07.03.2023 Yield to Mat.: 1,893% Swap-Spread: +8 BP Valor: CH1189217826 Vaor prov.: CH1239464618 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.03.2023 2.Tranche Aufstockung S.557 Betrag: 343 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 689 Mio Fr. Coupon: 1,65% Emissionspreis: 97,171% Laufzeit: 9,79 Jahre, bis 21.12.2032 Liberierung: 07.03.2023 Yield to Mat.: 1,970% Swap-Spread: +8 BP Valor: CH1189217909 Valor prov.: CH1239464626 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.03.2023 3. Tranche Neu S.570 Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,125% Emissionspreis: 101,532% Laufzeit: 15,54 Jahre, bis 21.09.2038 Liberierung: 07.03.2023 Yield to Mat.: 2,010% Swap-Spread: +6 BP Valor: CH1239464634 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.03.2023

