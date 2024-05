Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit Dreier-Tranche 737 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken emittiert unter Federführung der Kantonalbanken drei neue Anleihen (davon 1 Aufstockung) zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 567 Betrag: 238 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 571 Mio Fr. Coupon: 1,7% (Accr. interest 192 Tage) Emissionspreis: 101,826% Laufzeit: 6,47 Jahre, bis 02.12.2030 Liberierung: 14.06.2024 Yield to Mat.: 1,402% Spread (MS): +21 BP Valor Original: 123'210'703 Valor prov.: CH1346742971 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.06.2024 2. Tranche neu S. 594 Betrag: 324 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,45% Emissionspreis: 100,009% Laufzeit: 10,13 Jahre, bis 02.08.2034 Liberierung: 14.06.2024 Yield to Mat.: 1,449% Spread (MS): +21 BP Valor: CH1346742989 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.06.2024 3. Tranche neu S. 595 Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,45% Emissionspreis: 100,299% Laufzeit: 15,32 Jahre, bis 10.10.2039 Liberierung: 14.06.2024 Yield to Mat.: 1,428% Spread (MS): +14 BP Valor: CH1346742997 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.06.2024

uh/rw