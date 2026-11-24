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24.11.2026 12:42:38
Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit 4 Tranchen 955 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken (PfZ) emittiert unter Federführung der Schweizer Kantonalbanken vier Anleihen (3 Aufstockungen, 1 neue) zu folgenden Konditionen:
Für alle Tranchen: Rating: Aaa (Moody's) Liberierung: 07.12.2026 Kotierung: SIX, ab 04.12.2026 1. Tranche Aufstockung, S. 457 Betrag: 258 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1200 Mio Fr. Coupon: 1,25% Emissionspreis: 101,208% Laufzeit: 2,94 Jahre, bis 16.11.2029 Yield to Mat.: 0,833% Spread (MS): +37 BP Spread (Govt.): +39,9 BP ISIN: CH1621649503 - Basistranche: CH0259810585 2. Tranche Aufstockung, S. 625 Betrag: 124 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 259 Mio Fr Coupon: 0,65% Emissionspreis: 98,629% Laufzeit: 4,91 Jahre, bis 03.11.2031 Yield to Mat.: 0,937% Spread (MS): +40 BP Spread (Govt.): +52,1 BP ISIN: CH1621649511 - Basistranche: CH1515238702 3. Tranche neu, S. 633 Betrag: 457 Mio Fr. Coupon: 1,1% Emissionspreis: 100,030% Laufzeit: 9,98 Jahre, bis 28.11.2036 Yield to Mat.: 1,097% Spread (MS): +42 BP Spread (Govt.): +56,7 BP ISIN: CH1621649529 4. Tranche Aufstockung, S. 621 Betrag: 116 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 465 Mio Fr. Coupon: 1,1% Emissionspreis: 98,630% Laufzeit: 15,04 Jahre, bis 20.12.2041 Yield to Mat.: 1,200% Spread (MS): +43 BP Spread (Govt.): +57,1 BP ISIN: CH1621649537 - Basistranche: CH1515238470
ra/cf
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