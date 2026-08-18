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18.08.2026 14:03:41

Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit 4 Tranchen 1001 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken emittiert unter Federführung der Schweizer Kantonalbanken vier Anleihen (3 Aufstockungen, 1 neue) zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche Aufstockung, S. 610
Betrag:           405 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  1198 Mio Fr.
Coupon:           0,35% (Aufgel. Zinsen 9 Tage)
Emissionspreis:   99,845%
Laufzeit:         1,98 Jahre, bis 23.08.2028
Yield to Mat.:    0,429%
Spread (MS):      +25 BP
Spread (Govt.):   n.a.
ISIN:             CH1581468167
- Basistranche:   CH1455990072

2. Tranche Aufstockung, S. 614
Betrag:           165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  814 Mio Fr
Coupon:           0,50% (Aufgel. Zinsen 179 Tage)
Emissionspreis:   99,203%
Laufzeit:         4,50 Jahre, bis 03.03.2031
Yield to Mat.:    0,680%
Spread (MS):      +30 BP
Spread (Govt.):   +46,4 BP
ISIN:             CH1581468175
- Basistranche:   CH1471403811

3. Tranche neu S. 631
Betrag:           315 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,9% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:   100,118%
Laufzeit:         7,48 Jahre, bis 24.02.2034
Yield to Mat.:    0,884%
Spread (MS):      +33 BP
Spread (Govt.):   +55,7 BP
ISIN:             CH1581468183
 

4. Tranche Aufstockung, S. 621
Betrag:           116 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  314 Mio Fr.
Coupon:           1,10% (Aufgel. Zinsen 187 Tage)
Emissionspreis:   98.510%
Laufzeit:         15,30 Jahre, bis 20.12.2041
Yield to Mat.:    1,207%
Spread (MS):      33 BP
Spread (Govt.):   62,4 BP
ISIN:             CH1581468191
- Basistranche:   CH1515238470

Für alle Tranchen: 
Rating: Aaa (Moody's)
Liberierung: 02.09.2026
Kotierung: SIX, ab 01.09.2026

cf/

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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