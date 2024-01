Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit 3 neuen Anleihen total 822 Millionen Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale schweizerischen Kantonalbanken emittiert unter Federführung der Kantonalbanken drei neue Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche S. 585 Betrag: 155 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,50% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,374% Laufzeit: 7,16 Jahre, bis 02.04.2031 Liberierung: 05.02.2024 Spread (MS): +23 BP Valor: CH1319968405 Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 04.02.2024 2. Tranche S. 586 Betrag: 472 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,55% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,401% Laufzeit: 9,72 Jahre, bis 24.10.2033 Liberierung: 05.02.2024 Spread (MS): +22 BP Valor: CH1319968413 Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 04.02.2024 3. Tranche S. 587 Betrag: 195 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,55% Emissionspreis: 100,273% Laufzeit: 15,17 Jahre, bis 05.04.2039 Liberierung: 05.02.2024 Spread (MS): +16 BP Valor: CH1319968421 Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB Kotierung: SIX, ab 04.02.2024

pre/uh