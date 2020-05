Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit 3 Tranchen insgesamt 1,36 Mrd. Franken

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken begibt unter der Federführung der Kantonalbanken zwei neue Anleihen und stockt eine bestehnde zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung Betrag: 680 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1,0 Mrd Fr. Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 104,598% Laufzeit: 9,39 Jahre bis 12.10.2029 Liberierung: 22.05.2020 Swapspread: +38,4 BP Valor: 35'767'617(7) Valor prov.: 53'689'269(5) Rating: Aaa/AAA(Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 20.05.2020 2. Tranche neu: Betrag: 409 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,238% Laufzeit: 11,9 Jahre bis 23.04.2032 Liberierung: 22.05.2020 Swapspread: +38 BP Valor: 53'689'270(3) Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 20.05.2020 3. Tranche neu: Betrag: 271 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,2% Emissionspreis: 100,593% Laufzeit: 22 Jahre bis 22.05.2042 Liberierung: 22.05.2020 Swapspread: +36 BP Valor: 53'689'271(1) Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 20.05.2020

