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06.10.2026 12:39:39
Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit vier Tranchen 1065 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen Schweiz, UBS sowie der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) vier Anleihen (Public Fixed Rate Bonds, alles Aufstockungen) zu folgenden Konditionen:
Für alle Tranchen: Rating: Aaa (Moody's) Liberierung: 20.10.2026 Kotierung: SIX, ab 16.10.2026 1. Tranche, Aufstockung S. 631 Betrag: 370 Mio Fr. Totalbetrag neu: 1050 Mio Fr. Coupon: 0,125% (Aufgel. Zinsen 305 Tage) Emissionspreis: 99,727% Laufzeit: 1 Jahre 55 Tage, bis 15.12.2027 Yield to Mat.: 0,363% Spread (MS): +22,0 BP Spread (Govt.): +28,0 BP ISIN prov: CH1601462075 - Basistranche: CH0323735628 2. Tranche, Aufstockung S. 646 Betrag: 300 Mio Fr. Totalbetrag neu: 885 Mio Fr. Coupon: 0,500% (Aufgel. Zinsen 299 Tage) Emissionspreis: 99,057% Laufzeit: 3 Jahre 61 Tage, bis 21.12.2029 Yield to Mat.: 0,802% Spread (MS): +32,0 BP Spread (Govt.): +48,9 BP ISIN prov: CH1601462083 - Basistranche: CH0353428037 3. Tranche, Aufstockung S. 787 Betrag: 300 Mio Fr. Totalbetrag neu: 588 Mio Fr. Coupon: 0,75% (Aufgel. Zinsen 95 Tage) Emissionspreis: 99,281% Laufzeit: 4 Jahre 265 Tage, bis 15.07.2031 Yield to Mat.: 0,906% Spread (MS): +33,0 BP Spread (Govt.): +51,3 BP ISIN prov: CH1601462091 - Basistranche: CH1522256192 4. Tranche, Aufstockung S.772 Betrag: 95 Mio Fr. Totalbetrag neu: 355 Mio Fr. Coupon: 1,125% (Aufgel. Zinsen 115 Tage) Emissionspreis: 98,666% Laufzeit: 28 Jahre 245 Tage, bis 25.06.2055 Yield to Mat.: 1,180% Spread (MS): +33,0 BP Spread (Govt.): +54,5 BP ISIN prov: CH1601462109 - Basistranche: CH1458320335
uh/
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