Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Tranchen 925 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerscher Hypothekarinstitute stockt drei Anleihen unter der Federführung von Credit Suisse, Raiffeisen und UBS zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 533 Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 658 Mio Fr. Coupon: 2,125% Emissionspreis: 102,086% Laufzeit: 6 Jahre 9 Tage, bis 01.12.2028 Liberierung: 22.11.2022 Yield to Mat.: 1,757% Swap-Spread: +3 BP Valor: 12'016'848 (6) Valor prov.: 121 830 201 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 18.11.2022 2. Tranche Aufstockung S. 721 Betrag: 350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 590 Mio Fr. Coupon: 2,125% Emissionspreis: 100,796% Laufzeit: 9 Jahre 326 Tage, bis 18.10.2032 Liberierung: 22.11.2022 Yield to Mat.: 2,035% Swap-Spread: +5 BP Valor: 119'435'505 (8) Valor prov.: 121 830 202 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 18.11.2022 3. Tranche Aufstockung S. 722 Betrag: 425 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 640 Mio Fr. Coupon: 2,375% Emissionspreis: 102,649%% Laufzeit: 14 Jahre 178 Tage, bis 20.05.2037 Liberierung: 22.11.2022 Yield to Mat.: 2,16% Swap-Spread: +3 BP Valor: 119'435'506 (6) Valor prov.: 121 830 203 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 18.11.2022