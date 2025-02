Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Tranchen 776 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S.732 Betrag: 320 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 948 Mio Fr. Coupon: 1,750% Emissionspreis: 105,025% Laufzeit: 4,068 Jahre, bis 22.03.2029 Liberierung: 25.02.2025 Yield to Mat.: 0,501% Spread (MS): +32 BP Spread (Govt.): +33,6 BP ISIN prov.: CH1414003470 ISIN: CH1239494987 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.02.2025 2. Tranche Aufstockung S. 745 Betrag: 280 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 636 Mio Fr. Coupon: 1,750% Emissionspreis: 108,836% Laufzeit: 8,824 Jahre, bis 23.12.2033 Liberierung: 25.02.2025 Yield to Mat.: 0,714% Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +38 BP ISIN prov.: CH1414003488 ISIN: CH1280154308 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.02.2025 3. Tranche Betrag: 176 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,000% Emissionspreis: 101,953% Laufzeit: 20,994 Jahre, bis 23.02.2046 Liberierung: 25.02.2025 Yield to Mat.: 0,898% Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +43,4 BP ISIN: CH1414003496 Kotierung: SIX, ab 21.02.2025

