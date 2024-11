Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit 4 Tranchen 1,385 Mrd. Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) drei neue Anleihen und stockt eine bestehende zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche neu S.763 Betrag: 420 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,75% Emissionspreis: 100,192% Laufzeit: 1 Jahr 336 Tage, bis am 20.10.2026 Liberierung: 14.11.2024 Yield to Mat.: 0,65% Spread (MS): +31 BP Valor: CH1390517006 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.11.2024 2. Tranche neu S.764 Betrag: 376 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,875% Emissionspreis: 100,386% Laufzeit: 7 Jahre 116 Tage, bis am 10.03.2032 Liberierung: 14.11.2024 Yield to Mat.: 0,821% Spread (MS): +36 BP Valor: CH1390517014 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.11.2024 3. Tranche neu S.765 Betrag: 206 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,00% Emissionspreis: 100,482% Laufzeit: 12 Jahre 123 Tage, bis am 10.03.2032 Liberierung: 14.11.2024 Yield to Mat.: 0,958% Spread (MS): +38 BP Valor: CH1390517022 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.11.2024 4.Tranche Aufstockung S.758 Betrag: 383 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 556 Mio Fr. Coupon: 1,25% Emissionspreis: 105,964% Laufzeit: 22 Jahre 250 Tage, bis am 24.07.2047 Liberierung: 14.11.2024 Yield to Mat.: 0,956% Spread (MS): +36 BP Valor: CH1353015030 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.11.2024

