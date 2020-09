Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Viererpack 733 Mio Franken

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitue begibt drei Anleihen unter der Federführung von CS, Raiffeisen und UBS zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Aufstockung S. 672 Betrag: 75 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 725 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 102,4% Laufzeit: 8,56 Jahre bis 08.05.2029 Liberierung: 16.10.2020 Yield to Mat.: -0,153% Swapspread: +27,0 BP Valor: 47'497'769 (8) Valor prov.: 57'232'699 (6) Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 14.10.2020 2. Tranche Aufstockung S. 684 Betrag: 182 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 332 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 99,745% Laufzeit: 24,57 Jahre bis 10.05.2045 Liberierung: 16.10.2020 Yield to Mat.: 0,010% Swapspread: +20,3 BP Valor: 52'515'841(3) Valor prov.: 57'232'701(0) Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 14.10.2020 3. Tranche Neu S. 693 Betrag: 252 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,638% Laufzeit: 4,82 Jahre bis 12.08.2025 Liberierung: 16.10.2020 Yield to Mat.: -0,336% Swapspread: +28,0 BP Valor: 57'232'698 (8) Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 14.10.2020 4. Tranche Neu S. 694 Betrag: 224 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 101,496% Laufzeit: 12,99 Jahre bis 14.10.2033 Liberierung: 16.10.2020 Yield to Mat.: 0,010% Swapspread: +26,5 BP Valor: 57'232'700 (2) Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 14.10.2020

ra/an