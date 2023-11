Anleihe: Pfandbriefbank holt mit Viererpack 750 Millionen Franken

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute stockt vier bestehende Anleihe unter der Federführung von Raiffeisen und UBS zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 566 Betrag: 220 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totlabetrag neu: 858 Mio Fr. Coupon: 1,5% Emissionspreis: 99,94% Laufzeit: 3 Jahre und 143 Tage, bis am 27.04.2027 Liberierung: 04.12.2023 Yield to Mat.: 1,52% Spread (MS): +23 BP Valor: CH0184043542 Valor prov.: CH1296291003 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.11.2023 2. Tranche Aufstockung S. 736 Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totlabetrag neu: 425 Mio Fr. Coupon: 2,125% Emissionspreis: 103,90% Laufzeit: 6 Jahre und 341 Tage, bis am 15.11.2030 Liberierung: 04.12.2023 Yield to Mat.: 1,53% Spread (MS): +23 BP Valor: CH1249416046 Valor prov.: CH1296291011 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.11.2023 3. Tranche Aufstockung S. 742 Betrag: 215 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totlabetrag neu: 475 Mio Fr. Coupon: 1,75% Emissionspreis: 101,39% Laufzeit: 9 Jahre und 213 Tage, bis am 07.07.2033 Liberierung: 04.12.2023 Yield to Mat.: 1,59% Spread (MS): +23 BP Valor: CH1276313314 Valor prov.: CH1296291029 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.11.2023 4. Tranche Aufstockung S.747 Betrag: 190 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totlabetrag neu: 390 Mio Fr. Coupon: 1,75% Emissionspreis: 102,79% Laufzeit: 19 Jahre und 110 Tage, bis am 24.03.2043 Liberierung: 04.12.2023 Yield to Mat.: 1,58% Spread (MS): +12 BP Valor: CH1300277808 Valor prov.: CH1296291037 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX ab 30.11.2023

