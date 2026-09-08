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Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. Aktie 1386046 / HU0000061726

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08.09.2026 16:24:36

Anleihe: OTP Bank nimmt 155 Mio Franken auf

Orságos Takar. És. Ker. BK O.N.
126.00 EUR 1.41%
Kaufen Verkaufen

(Neuer Betrag von 155 Millionen Franken)

Zürich (awp) - Die ungarische OTP Bank Nyrt begibt unter Federführung von BNP Paribas und UBS eine vorrangige grüne Anleihe (6NC5) zu folgenden Konditionen: 6NC5 

Betrag:          155 Mio Fr.
Coupon:          1,6575%
Emissionspreis:  100%
Laufzeit:        6 Jahre, bis 22.09.2032
- Callable 1x:   22.09.2031 (danach Coupon Saron +120 BP)
Liberierung:     22.09.2026
Spread (MS):     +110 BP
Spread (Gov.):   +138 BP
Rating:          A3/BBB/BBB+ (Moody's/S&P/Scope)
ISIN:            CH1598620065
Kotierung:       SIX, ab 18.09.2026

Die Anleihe ist als 6NC5 strukturiert und kann damit erstmals nach fünf Jahren zurückbezahlt werden. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung nachhaltiger Kredite und Investitionen verwendet werden

an/rw

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