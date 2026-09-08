Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. Aktie 1386046 / HU0000061726
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08.09.2026 13:42:36
Anleihe: OTP Bank nimmt 145 Mio Franken auf
Zürich (awp) - Die ungarische OTP Bank Nyrt begibt unter Federführung von BNP Paribas und UBS eine vorrangige grüne Anleihe (6NC5) zu folgenden Konditionen:
6NC5
Betrag: 145 Mio Fr. Coupon: 1,6575% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 6 Jahre, bis 22.09.2032 - Callable 1x: 22.09.2031 (danach Coupon Saron +120 BP) Liberierung: 22.09.2026 Spread (MS): +110 BP Spread (Gov.): +138 BP Rating: A3/BBB/BBB+ (Moody's/S&P/Scope) ISIN: CH1598620065 Kotierung: SIX, ab 18.09.2026
Die Anleihe ist als 6NC5 strukturiert und kann damit erstmals nach fünf Jahren zurückbezahlt werden. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung nachhaltiger Kredite und Investitionen verwendet werden
an/rw
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