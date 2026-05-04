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Plus500 Depot
04.05.2026 18:30:36

Anleihe: OC Oerlikon nimmt 200 Mio Fr. bis 2031 auf

(Um Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die OC Oerlikon Corporation AG emittiert unter Federführung von Commerzbank, Safra Sarasin, UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,125%
Emissionspreis:  100,318%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 29.05.2031
Liberierung:     29.05.2026
Yield to Mat.:   2,058
Spread (MS):     +170 BP
Spread (Govt.):  +181 BP
ISIN:            CH1552014230
Rating:          BBB-/BBB-/Baa- (UBS/ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 27.05.2026

Der Erlös aus der Anleihe wird nach Firmenangaben für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten.

uh/ra

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