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04.05.2026 18:30:36
Anleihe: OC Oerlikon nimmt 200 Mio Fr. bis 2031 auf
(Um Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die OC Oerlikon Corporation AG emittiert unter Federführung von Commerzbank, Safra Sarasin, UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,125% Emissionspreis: 100,318% Laufzeit: 5 Jahre, bis 29.05.2031 Liberierung: 29.05.2026 Yield to Mat.: 2,058 Spread (MS): +170 BP Spread (Govt.): +181 BP ISIN: CH1552014230 Rating: BBB-/BBB-/Baa- (UBS/ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 27.05.2026
Der Erlös aus der Anleihe wird nach Firmenangaben für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten.
uh/ra
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