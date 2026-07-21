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21.07.2026 12:36:36
Anleihe: NRW.Bank stockt Social Bond 0,8425%/2040 um 50 Mio Franken auf
Zürich (awp) - Die NRW.Bank stockt unter Federführung der UBS einen bestehende einen Social Bond (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 50 Mio Fr. Neuer Totalbetrag: 205 Mio Fr. Coupon: 0,8425% Emissionspreis: 95,873% Laufzeit: 14 Jahre, 91 Tage bis 12.11.2040 Liberierung: 11.08.2026 Spread (MS): +30 BP Spread (Govt.): +55 BP Yiel to maturity: 1,1582 ISIN: CH1580409196 Original ISIN: CH1485827187 Rating: Aa1/AA/AAA/AAA (Moody's/S%P/Fitch/Scope) Kotierung: SIX, ab 07.08.2026
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