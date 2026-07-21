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21.07.2026 12:36:36

Anleihe: NRW.Bank stockt Social Bond 0,8425%/2040 um 50 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die NRW.Bank stockt unter Federführung der UBS einen bestehende einen Social Bond (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:            50 Mio Fr.
Neuer Totalbetrag: 205 Mio Fr.
Coupon:            0,8425%
Emissionspreis:    95,873%
Laufzeit:          14 Jahre, 91 Tage bis 12.11.2040
Liberierung:       11.08.2026 
Spread (MS):       +30 BP
Spread (Govt.):    +55 BP
Yiel to maturity:  1,1582
ISIN:              CH1580409196  
Original ISIN:     CH1485827187
Rating:            Aa1/AA/AAA/AAA (Moody's/S%P/Fitch/Scope)
Kotierung:         SIX, ab 07.08.2026

cg/

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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