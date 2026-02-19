Anleihe: NRW Bank emittiert 100 Mio Fr. für 15 Jahre

Zürich (awp) - Die NRW Bank emittiert unter der Federführung von Deutsche Bank und UBS eine Anleihe zu folgenden Konditionen:

Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,925% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 15 Jahre, bis 12.03.2041 Liberierung: 12.03.2026 Spread (MS): +24 BP Spread (Govt.): +51 BP ISIN: CH1533150962 Rating: Aa1/AA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 10.03.2026

pre