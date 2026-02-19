Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 13:48:36

Anleihe: NRW Bank emittiert 100 Mio Fr. für 15 Jahre

Zürich (awp) - Die NRW Bank emittiert unter der Federführung von Deutsche Bank und UBS eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,925%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        15 Jahre, bis 12.03.2041
Liberierung:     12.03.2026
Spread (MS):     +24 BP
Spread (Govt.):  +51 BP
ISIN:            CH1533150962
Rating:          Aa1/AA/AAA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 10.03.2026

pre

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
