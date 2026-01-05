|
05.01.2026 14:06:36
Anleihe: New York Life Insurance nimmt 200 Mio Fr. für acht Jahre auf
Zürich (awp) - Die Versicherungsgesellschaft New York Life Insurance begibt unter der Federführung von BNP Paribas und UBS eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 1,3750% Emissionspreis: 100,832% Laufzeit: 8 Jahre, bis 23.01.2034 Liberierung: 23.01.2026 Yield to Mat.: 1,2650% Spread (MS): +75 BP Govt. Spread: +106 BP ISIN: CH1503892791 Rating: Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.01.2026
rw/cf
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI im Minus -- DAX mit Rekordhoch -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab. Der deutsche Leitindex zeigt sich in Rekordlaune. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.