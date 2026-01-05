Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.01.2026 14:06:36

Anleihe: New York Life Insurance nimmt 200 Mio Fr. für acht Jahre auf

Zürich (awp) - Die Versicherungsgesellschaft New York Life Insurance begibt unter der Federführung von BNP Paribas und UBS eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. 
Coupon:          1,3750%
Emissionspreis:  100,832%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 23.01.2034
Liberierung:     23.01.2026
Yield to Mat.:   1,2650%
Spread (MS):     +75 BP
Govt. Spread:    +106 BP 
ISIN:            CH1503892791
Rating:          Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 21.01.2026

rw/cf

