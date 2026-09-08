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08.09.2026 12:36:36
Anleihe: Nederlandse Waterschapsbank stockt 2035-Social-Bond um 130 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Der Nederlandse Waterschapsbank NV NWB stockt einen Social Bond zu folgenden Konditionen auf:
Betrag Aufstockung: 130 Mio Fr. Totalbetrag neu: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,735% Emissionspreis: 98,515% Laufzeit: bis 06.06.2035 Liberierung: 24.09.2026 Spread (MS): +27 BP ISIN: CH1605365068 Original ISIN: CH1415780126 Rating: Aaa/AAA (Moody's/S&P) Instr. Rating: Aaa/AAA (Mood/S&P) Kotierung: SIX, ab 22.09.2026
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