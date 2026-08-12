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12.08.2026 13:15:36

Anleihe: NatWest nimmt 210 Mio Fr. bis 2031 auf

NatWest Group
7.77 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die britische Finanzgruppe NatWest emittiert unter Federführung von Commerzbank, NatWest und UBS eine Anleihe (Senior, unsubordinated, unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          210 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,135%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 26.08.2031
Liberierung:     26.08.2026
Spread (MS):     +75 BP
Spread (Govt.):  +89 BP
ISIN:            CH1593191062
Rating:          A1/A/AA (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 24.08.2026

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