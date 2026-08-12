NatWest Group Aktie 120969736 / GB00BM8PJY71
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12.08.2026 13:15:36
Anleihe: NatWest nimmt 210 Mio Fr. bis 2031 auf
NatWest Group
7.77 CHF 0.65%
Zürich (awp) - Die britische Finanzgruppe NatWest emittiert unter Federführung von Commerzbank, NatWest und UBS eine Anleihe (Senior, unsubordinated, unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 210 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,135% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 26.08.2031 Liberierung: 26.08.2026 Spread (MS): +75 BP Spread (Govt.): +89 BP ISIN: CH1593191062 Rating: A1/A/AA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.08.2026
uh
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