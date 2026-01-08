Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.01.2026 11:06:36

Anleihe: Münchener Hypo nimmt 165 Mio Fr. für 7 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Münchener Hypothekenbank EG emittiert unter Federführung von Raiffeisen, Safra Sarasin und LUKB eine Anleihe (Greenbond) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,75%
Emissionspreis:  100,238%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 02.02.2033
Liberierung:     02.02.2026
YTM:             0,715%
Spread (MS):     +27 BP
Spread (Govt.):  +53,5 BP
ISIN:            CH1489902531
Rating:          Aa2 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 30.01.2026

uh/

