Anleihe: Münchener Hypo nimmt 165 Mio Fr. für 7 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Münchener Hypothekenbank EG emittiert unter Federführung von Raiffeisen, Safra Sarasin und LUKB eine Anleihe (Greenbond) zu folgenden Konditionen:

Betrag: 165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,75% Emissionspreis: 100,238% Laufzeit: 7 Jahre, bis 02.02.2033 Liberierung: 02.02.2026 YTM: 0,715% Spread (MS): +27 BP Spread (Govt.): +53,5 BP ISIN: CH1489902531 Rating: Aa2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.01.2026

uh/