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11.08.2026 10:57:36
Anleihe: Mobimo nimmt 100 Mio Fr. bis Nov. 2029 auf
Zürich (awp) - Die Mobimo Holding begibt unter der Federführung von BKB, LUKB und der UBS eine Greenbond-Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,995% (1. langer Coupon) Emissionspreis: 100,012% Laufzeit: 3 Jahre und 60 Tage, bis 09.11.2029 Liberierung: 09.09.2026 YTM: 0,9908% Spread (MS): +67 BP Spread (Govt): +78 BP Valor: CH1593191054 Rating: BBB/BBB/Baa (UBS/ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 07.09.2026
rw/uh
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