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19.08.2026 12:51:36
Anleihe: MassMutual nimmt 225 Mio Fr. bis 2033 auf
Zürich (awp) - Die Massachusetts Mutual Life Insurance Company (via MassMutual Global Funding II) emittiert unter Federführung von BNP Paribas und Deutscher Bank eine Anleihe (Senior Notes secured by a Funding Agreement) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3775% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 7 Jahre, bis 01.09.2033 Liberierung: 01.09.2026 Spread (MS): +85 BP Spread (Govt.): +108,7 BP ISIN: CH1600409556 Rating: AA+/Aa3/AA+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 31.08.2026
uh
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