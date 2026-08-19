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ETF Sparplan
19.08.2026 12:51:36

Anleihe: MassMutual nimmt 225 Mio Fr. bis 2033 auf

Zürich (awp) - Die Massachusetts Mutual Life Insurance Company (via MassMutual Global Funding II) emittiert unter Federführung von BNP Paribas und Deutscher Bank eine Anleihe (Senior Notes secured by a Funding Agreement) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,3775%
Emissionspreis:  100,000%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 01.09.2033
Liberierung:     01.09.2026
Spread (MS):     +85 BP
Spread (Govt.):  +108,7 BP
ISIN:            CH1600409556
Rating:          AA+/Aa3/AA+ (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 31.08.2026

uh

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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