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08.10.2026 12:06:37
Anleihe: LUKB nimmt 155 Mio Fr. für zwei Jahre auf
Zürich (awp) - Die Luzerner Kantonalbank (Garantie Kt. Luzern) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (FRN 3Mte Saron, Senior unsecured) zu folgenden Konditionen
Betrag: 155 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: Saron 3 Mte +33 BP (0% Coupon floor) (Coupon-Zahlungen 23.1., 23.4, 23.7., 23.10.) Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 2 Jahre, bis 23.10.2028 Liberierung: 23.10.2026 ISIN: CH1575271098 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 22.10.2026
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