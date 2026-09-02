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02.09.2026 12:03:36

Anleihe: Limeco nimmt 200 Mio Fr. bis 2029 auf

Zürich (awp) - Das Limmattaler Energie- und Entsorgungsunternehmen Limeco begibt unter Federführung der ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. 
Coupon:          1,0% 
Emissionspreis:  100,110%
Laufzeit:        3 Jahre, bis 25.09.2029
Liberierung:     25.09.2026
Yield to Mat.:   0,963%
Spread (MS):     +62 BP
Spread (Gov.):   +75,5 BP
ISIN:            CH1581468241
Issuer Rating:   AA-/Aa- (ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 24.09.2026

ra/dm

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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