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02.09.2026 12:03:36
Anleihe: Limeco nimmt 200 Mio Fr. bis 2029 auf
Zürich (awp) - Das Limmattaler Energie- und Entsorgungsunternehmen Limeco begibt unter Federführung der ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 1,0% Emissionspreis: 100,110% Laufzeit: 3 Jahre, bis 25.09.2029 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 0,963% Spread (MS): +62 BP Spread (Gov.): +75,5 BP ISIN: CH1581468241 Issuer Rating: AA-/Aa- (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026
ra/dm
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