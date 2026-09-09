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09.09.2026 12:15:36
Anleihe: LGT Bank begibt zwei Senior-Preferred Bonds über 350 Mio Franken
Zürich (awp) - Die LGT Bank begibt zusammen mit der ZKB und der Deutschen Bank zwei Senior-Preferred-Anleihen zu folgenden Konditionen:
Tranche 1: Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,15% Emissionspreis: 100,034% Laufzeit: 5,5 Jahre, bis 30.03.2032 Liberierung: 30.09.2026 Yield to Mat.: 1,1440% Spread (MS): +62 BP Spread (Gov.): +84,1 BP Valor: CH1581468324 Rating: A1/A+ (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 29.09.2026 Stückelung: 100'000 Fr. Tranche 2: Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 1,5% Emissionspreis: 100,092% Laufzeit: 10 Jahre, bis 30.09.2036 Liberierung: 30.09.2026 Yield to Mat.: 1,490% Spread (MS): +77 BP Spread (Gov.): +103,8 BP Valor: CH1581468332 Rating: A1/A+ (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 29.09.2026 Stückelung: 100'000 Fr.
rw/
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