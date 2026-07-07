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07.07.2026 13:09:36
Anleihe: Lettland nimmt 130 Mio Fr. zu 1,095 Prozent auf
Zürich (awp) - Der Staat Lettland begibt unter Federführung der UBS und der Deutschen Bank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 130 Mio Fr. Coupon: 1,095% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 28.07.2033 Liberierung: 28.07.2026 Spread (MS): +68 BP Spread (Govt.): +86 BP YTM: 1,095% ISIN: CH1580409147 Rating: A3/A/A- (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.7.2026
cf/
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