Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.4%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’056 0.3%  DAX 25’658 -0.6%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 6’366 -0.5%  Gold 4’141 -0.6%  Bitcoin 50’920 -1.2%  Dollar 0.8066 0.2%  Öl 72.9 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Heidelberg Materials-Aktie
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Boeing-Aktie stabil: Dänemark will U-Bootjäger von den USA kaufen
Samsung-Aktie bricht trotz erneutem Rekordgewinn kräftig ein - Hohe Bewertung gerechtfertigt?
Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor: Crinetics-Aktie hebt nach Vertex-Gebot ab
Suche...
07.07.2026 13:09:36

Anleihe: Lettland nimmt 130 Mio Fr. zu 1,095 Prozent auf

Zürich (awp) - Der Staat Lettland begibt unter Federführung der UBS und der Deutschen Bank eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          130 Mio Fr.
Coupon:          1,095%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 28.07.2033
Liberierung:     28.07.2026
Spread (MS):     +68 BP
Spread (Govt.):  +86 BP
YTM:             1,095%
ISIN:            CH1580409147          
Rating:          A3/A/A- (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 24.7.2026

cf/

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100
Samsung-Aktie bricht trotz erneutem Rekordgewinn kräftig ein - Hohe Bewertung gerechtfertigt?
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen: CEO sieht Nachholbedarf bei Rüstungsaufträgen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
RENK-Aktie mit Gewinnen: Jefferies bleibt bei "Buy" nach David-Brown-Defence-Übernahme
SpaceX-Aktie vor Indexaufnahme gesucht: Welche Bedeutung hat der NASDAQ 100-Einstieg wirklich?
Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagabend mit negativen Vorzeichen
easyJet-Aktie hebt ab: Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor angenommen

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.