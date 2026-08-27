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27.08.2026 17:15:36
Anleihe: Landwirtschafliche Rentenbank stockt 0,6075%-Bond um 65 Millionen auf
Zürich (awp) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank stockt unter Federführung der UBS die jüngst emittierte 0,6075 Prozent Anleihe 2036 zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 65 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 165 Mio Fr. Coupon: 0,6075% Emissionspreis: 98,111% Laufzeit: 9 Jahre, 173 Tage, bis 18.03.2036 Yield to Mat.: 0,8153% Spread (MS): +20 BP Spread (Gov.): +45 BP Liberierung: 25.09.2026 ISIN: CH1593191153 - fungibel mit: CH1536312163 Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 23.09.2026
ra/
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