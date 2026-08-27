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ETF Sparplan
27.08.2026 17:15:36

Anleihe: Landwirtschafliche Rentenbank stockt 0,6075%-Bond um 65 Millionen auf

Zürich (awp) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank stockt unter Federführung der UBS die jüngst emittierte 0,6075 Prozent Anleihe 2036 zu folgenden Konditionen auf: 

Betrag:          65 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) 
Totalbetrag neu: 165 Mio Fr.
Coupon:          0,6075%
Emissionspreis:  98,111%
Laufzeit:        9 Jahre, 173 Tage, bis 18.03.2036
Yield to Mat.:   0,8153%
Spread (MS):     +20 BP
Spread (Gov.):   +45 BP
Liberierung:     25.09.2026
ISIN:            CH1593191153
- fungibel mit:  CH1536312163
Rating:          AAA/AAA (S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 23.09.2026

ra/

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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