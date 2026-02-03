Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’402 -0.1%  SPI 18’453 -0.2%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’873 0.3%  Euro 0.9175 -0.2%  EStoxx50 6’027 0.3%  Gold 4’929 5.8%  Bitcoin 60’820 -0.9%  Dollar 0.7781 -0.2%  Öl 66.5 0.3% 
03.02.2026 12:51:36

Anleihe: Landesbank Hessen-Thüringen nimmt 110 Mio Fr. bis 2036 auf

Zürich (awp) - Die Landesbank Hessen-Thüringen emittiert unter Federführung von Commerzbank und UBS eine nachrangige Anleihe (Tier 2) zu folgenden Konditionen 

Betrag:          110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,760%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 10.03.2036
Liberierung:     10.03.2026
Spread (MS):     +118 BP
Spread (Govt.):  +150 BP
ISIN:            CH1522231203
Rating:          Aa2/A+ (Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 06.03.2026
Stückelung:      100'000 Fr.

ra/pre

