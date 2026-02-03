|
03.02.2026 12:51:36
Anleihe: Landesbank Hessen-Thüringen nimmt 110 Mio Fr. bis 2036 auf
Zürich (awp) - Die Landesbank Hessen-Thüringen emittiert unter Federführung von Commerzbank und UBS eine nachrangige Anleihe (Tier 2) zu folgenden Konditionen
Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,760% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10 Jahre, bis 10.03.2036 Liberierung: 10.03.2026 Spread (MS): +118 BP Spread (Govt.): +150 BP ISIN: CH1522231203 Rating: Aa2/A+ (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 06.03.2026 Stückelung: 100'000 Fr.
ra/pre
