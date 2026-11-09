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09.11.2026 17:12:36

Anleihe: Kommunalbanken stockt 0,715%-Bond um 90 Millionen auf

Zürich (awp) - Die norwegische Kommunalbanken AS hat unter Federführung der UBS die bestehende Anleihe 2034 zu folgenden Konditionen aufgestockt: 

Betrag:           90 Mio Fr.
Gesamt (neu:)    190 Mio Fr.
Coupon:          0,715%
Emissionspreis:  99,132%
Laufzeit:        7 Jahre, 81 Tage, bis 21.02.2034
Liberierung:     30.11.2026
Spread (MS):     +30 BP
Spread (Govt.):  +48 BP
Yield to Mat.:   0,8393%  
ISIN:            CH1624853169 
Original ISIN:   CH1400064676
Rating:          Aaa/AAA (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 26.11.2026

ra/

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