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09.11.2026 17:12:36
Anleihe: Kommunalbanken stockt 0,715%-Bond um 90 Millionen auf
Zürich (awp) - Die norwegische Kommunalbanken AS hat unter Federführung der UBS die bestehende Anleihe 2034 zu folgenden Konditionen aufgestockt:
Betrag: 90 Mio Fr. Gesamt (neu:) 190 Mio Fr. Coupon: 0,715% Emissionspreis: 99,132% Laufzeit: 7 Jahre, 81 Tage, bis 21.02.2034 Liberierung: 30.11.2026 Spread (MS): +30 BP Spread (Govt.): +48 BP Yield to Mat.: 0,8393% ISIN: CH1624853169 Original ISIN: CH1400064676 Rating: Aaa/AAA (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 26.11.2026
ra/
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