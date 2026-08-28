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ETF Sparplan
28.08.2026 19:09:36

Anleihe: Investis nimmt 100 Mio Fr. bis Anfang 2029 auf

(Update mit Angaben der Firma nach der Tabelle)

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Investis begibt unter Federführung der UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. 
Coupon:          0,95% 
Emissionspreis:  100,078%
Laufzeit:        2,38 Jahre, bis 19.02.2029
Liberierung:     02.10.2026
Yield to Mat.:   0,917%
Spread (MS):     +70,0 BP
Spread (Gov.):   +78,4 BP
ISIN:            CH1581468217
Issuer Rating:   BBB/Baa+ (ZKB/fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 01.10.2026

Die Emission diene der Refinanzierung der am 16. Oktober 2026 fälligen Anleihe, teilte Investis am Freitagabend mit. 

dm/cg

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