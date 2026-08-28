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28.08.2026 19:09:36
Anleihe: Investis nimmt 100 Mio Fr. bis Anfang 2029 auf
(Update mit Angaben der Firma nach der Tabelle)
Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Investis begibt unter Federführung der UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,95% Emissionspreis: 100,078% Laufzeit: 2,38 Jahre, bis 19.02.2029 Liberierung: 02.10.2026 Yield to Mat.: 0,917% Spread (MS): +70,0 BP Spread (Gov.): +78,4 BP ISIN: CH1581468217 Issuer Rating: BBB/Baa+ (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 01.10.2026
Die Emission diene der Refinanzierung der am 16. Oktober 2026 fälligen Anleihe, teilte Investis am Freitagabend mit.
dm/cg
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