Anleihe: Investis nimmt 100 Mio Fr. bis Anfang 2029 auf

(Update mit Angaben der Firma nach der Tabelle)

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Investis begibt unter Federführung der UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:

Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,95% Emissionspreis: 100,078% Laufzeit: 2,38 Jahre, bis 19.02.2029 Liberierung: 02.10.2026 Yield to Mat.: 0,917% Spread (MS): +70,0 BP Spread (Gov.): +78,4 BP ISIN: CH1581468217 Issuer Rating: BBB/Baa+ (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 01.10.2026

Die Emission diene der Refinanzierung der am 16. Oktober 2026 fälligen Anleihe, teilte Investis am Freitagabend mit.

dm/cg