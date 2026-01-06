Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’370 0.7%  Dow 49’178 0.4%  DAX 24’903 0.1%  Euro 0.9297 0.2%  EStoxx50 5’934 0.2%  Gold 4’487 0.9%  Bitcoin 73’704 -1.0%  Dollar 0.7955 0.5%  Öl 61.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
D-Wave Quantum unterbricht Rally: CES 2026 bewegt Anleger
NVIDIA-Aktie stabil: Chipriese plant eigenen Robotaxi-Dienst
Darum holt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas auf
Suche...
eToro entdecken
06.01.2026 17:39:36

Anleihe: IADB nimmt 185 Mio Franken bis 2036 auf

Zürich (awp) - Die Inter-American Development Bank (IADB) begibt unter Federführung von BNP Paribas und der Deutschen Bank eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          185 Mio Fr. 
Coupon:          0,8025%
Emissionspreis:  100,000%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 29.01.2036
Liberierung:     29.01.2026
Spread (MS):     +17 BP
ISIN:            CH1521313051
Rating:          Aaa/AAA (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 27.01.2026

dm/

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Idorsia-Aktie in Rot: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant - Phase-II-Studie für Schuppenflechte-Medikament gestartet
Nordex-Aktie fester: Grossauftrag für kanadische Windparks erhalten
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
VW-Aktie trotzdem höher: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
D-Wave Quantum unterbricht Rally: CES 2026 bewegt Anleger

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:37 TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Januar 2026
17:37 US-Anleihen: Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg
17:37 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Januar 2026
17:31 Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen
17:20 Polizei durchsucht Sparkasse nach Millionen-Raub
17:19 ROUNDUP: Priorität Wirtschaft - wie die Union die Krise beenden will
17:11 ROUNDUP: Brandenburgs BSW wirft SPD nach Bruch Verrat an Wählern vor
17:05 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.01.2026 - 17.00 Uhr
17:02 Weitere Unruhen im Westen Irans
16:58 Devisen: Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar - Preisdaten im Blick