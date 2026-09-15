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15.09.2026 15:45:36
Anleihe: IADB nimmt 150 Mio Franken bis 2044 auf
Zürich (awp) - Die Inter-American Development Bank (IADB) begibt unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 0,9475% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8 Jahre, bis 29.09.2034 Liberierung: 29.09.2026 Spread (MS): +18 BP Spread (Govt): +41 BP ISIN: CH1585337665 Rating: Aaa/AAA (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 28.09.2026
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