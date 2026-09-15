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ETF Sparplan
15.09.2026 15:45:36

Anleihe: IADB nimmt 150 Mio Franken bis 2044 auf

Zürich (awp) - Die Inter-American Development Bank (IADB) begibt unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr. 
Coupon:          0,9475%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 29.09.2034
Liberierung:     29.09.2026
Spread (MS):     +18 BP
Spread (Govt):   +41 BP
ISIN:            CH1585337665 
Rating:          Aaa/AAA (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 28.09.2026

an

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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