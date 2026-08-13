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13.08.2026 12:27:36
Anleihe: Hypo Vorarlberg nimmt 120 Mio Fr. bis 2033 auf
Zürich (awp) - Die Hypo Vorarlberg Bank AG emittiert unter Federführung von Commerzbank und Deutscher Bank eine Anleihe (Mortgage Pfandbriefe) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 120 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,8750% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 31.08.2033 Liberierung: 31.08.2026 Spread (MS): +39 BP Spread (Govt.): +56,7 BP ISIN: CH1598618937 Rating: A3 (Moody's) - Instr. Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 28.08.2026
uh
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