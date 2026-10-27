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27.10.2026 12:51:36

Anleihe: Holcim nimmt mit Tripletranche 480 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Holcim Helvetia Finance AG (mit Garantie des Mutterkonzerns Holcim Ltd) emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Commerzbank, UBS und ZKB drei Anleihen (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:          110 Mio Fr. 
Coupon:          1%
Emissionspreis:  100,054%
Laufzeit:        2 Jahre, bis 24.11.2028 (incl. 1M par call)
Liberierung:     24.11.2026
YTM:             0,9725%
Spread (MS):     +65 BP
Spread (Govt.):  +75 BP
ISIN:            CH1619473981
Rating:          Baa1/BBB+/BBB (Moody's/Fitch/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 20.11.2026 

2. Tranche
Betrag:          210 Mio Fr. 
Coupon:          1,375% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:  100,318%
Laufzeit:        4,25 Jahre, bis 24.02.2031 (incl. 1M par call)
Liberierung:     24.11.2026
YTM:             1,2981%
Spread (MS):     +80 BP
Spread (Govt.):  +93 BP
ISIN:            
Rating:          Baa1/BBB+/BBB (Moody's/Fitch/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 20.11.2026 

3. Tranche
Betrag:          160 Mio Fr. 
Coupon:          1,75% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:  100,851%
Laufzeit:        8,997 Jahre, bis 23.11.2035 (incl. 3M par call)
Liberierung:     24.11.2026
YTM:             1,6475%
Spread (MS):     +100 BP
Spread (Govt.):  +122 BP
ISIN:            CH1619474005
Rating:          Baa1/BBB+/BBB (Moody's/Fitch/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 20.11.2026

uh/ra

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