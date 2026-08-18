|
18.08.2026 20:06:36
Anleihe: Hiag nimmt 100 Mio Fr. für 6 Jahre auf
(Meldung mit Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die Hiag Immobilien Holding AG emittiert unter Federführung von ZKB, Safra Sarasom imd Raiffeisen Schweiz eine Anleihe (Greenbond, Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,30% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 15.09.2032 Liberierung: 15.09.2026 Spread (MS): +82 BP Spread (Govt.): +102,1 BP ISIN: CH1581468209 Rating: BBB/Baa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 14.09.2026
Die Emissionserlöse werden laut einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstagabend zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem firmeneigenen "Green Financing Framework" verwendet. Mit der Emission setze Hiag ausserden die nachhaltige Finanzierungsstrategie fort: Der dritte Green Bond trage zu einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil bei und ermöglicht es dem Kozern, das aktuell attraktive Zinsniveau längerfristig zu sichern.
uh/rw
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- SMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.