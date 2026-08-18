Anleihe: Hiag nimmt 100 Mio Fr. für 6 Jahre auf

(Meldung mit Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Hiag Immobilien Holding AG emittiert unter Federführung von ZKB, Safra Sarasom imd Raiffeisen Schweiz eine Anleihe (Greenbond, Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:

Betrag: 100 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,30% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 15.09.2032 Liberierung: 15.09.2026 Spread (MS): +82 BP Spread (Govt.): +102,1 BP ISIN: CH1581468209 Rating: BBB/Baa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 14.09.2026

Die Emissionserlöse werden laut einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstagabend zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem firmeneigenen "Green Financing Framework" verwendet. Mit der Emission setze Hiag ausserden die nachhaltige Finanzierungsstrategie fort: Der dritte Green Bond trage zu einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil bei und ermöglicht es dem Kozern, das aktuell attraktive Zinsniveau längerfristig zu sichern.

uh/rw