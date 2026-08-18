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18.08.2026 11:03:36
Anleihe: Hiag nimmt 100 Mio Fr. für 6 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Hiag Immobilien Holding AG emittiert unter Federführung von ZKB, Safra Sarasom imd Raiffeisen Schweiz eine Anleihe (Greenbond, Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,30% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 15.09.2032 Liberierung: 15.09.2026 Spread (MS): +82 BP Spread (Govt.): +102,1 BP ISIN: CH1581468209 Rating: BBB/Baa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 14.09.2026
uh
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