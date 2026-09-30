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30.09.2026 15:42:36
Anleihe: Hero nimmt 100 Mio Fr. bis 2032 auf
Zürich (awp) - Hero begibt unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank und UBS eine Anleihe zu folgenden vorläufigen Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 2,934% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre und 8 Monate, bis 28.06.2032 Liberierung: 28.10.2026 Spread (MS): +225,0 BP Spread (Govt.): +247,7 BP ISIN: CH1606711476 Rating: kein Rating Kotierung: SIX, ab 27.10.2026
an/cg
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