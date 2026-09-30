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ETF Sparplan
30.09.2026 15:42:36

Anleihe: Hero nimmt 100 Mio Fr. bis 2032 auf

Zürich (awp) - Hero begibt unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank und UBS eine Anleihe zu folgenden vorläufigen Konditionen: 

Betrag:         100 Mio  Fr.
Coupon:         2,934%
Emissionspreis: 100,00%
Laufzeit:       5 Jahre und 8 Monate, bis 28.06.2032
Liberierung:    28.10.2026
Spread (MS):    +225,0 BP
Spread (Govt.): +247,7 BP
ISIN:           CH1606711476
Rating:         kein Rating
Kotierung:      SIX, ab 27.10.2026

an/cg

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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