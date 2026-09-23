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23.09.2026 07:09:36

Anleihe: Helvetia Baloise nimmt mit Tier-2-Anleihe 275 Mio Fr. auf

(Meldung vom Vortag mit Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Helvetia Baloise Holding AG emittiert unter Federführung von UBS und ZKB eine Anleihe (20NC10, Tier 2) zu folgenden Konditionen:

Die Mittel aus der Emission werden laut einer Mitteilung vom Mittwoch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Refinanzierung. "Die Transaktion unterstützt die proaktive Bewirtschaftung unserer Kapitalstruktur und ermöglicht es uns, unsere finanzielle Flexibilität zu bewahren und zugleich unser Finanzierungsprofil zu optimieren", lässt sich CFO Matthias Henny zitieren.

dm/rw/hr

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